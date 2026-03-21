Kocaeli'de kafenin kundaklandığı anlar kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kafe, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından kundaklandı. Şüphelinin kafeyi ateşe verip, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi İshak Paşa Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yanında getirdiği yanıcı maddeyi kafenin giriş kısmına döküp ateşe verdi. Şüpheli daha sonra hızla uzaklaşırken, alevler kafenin bir kısmını sardı. Kafenin ön bölümünden çıkan iki köpek de koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kafede hasar meydana geldi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan kafenin kundaklanma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde; şüphelinin kafeyi ateşe verip kaçtığı, alevlerin kısa sürede büyüdüğü, iki köpeğin koşarak dışarı çıktığı anlar yer aldı.

