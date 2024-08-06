İzmit'te Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Sanayi Mahallesi'nde denizde hareketsiz halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinde Mustafa Zeki Kayış'a ait kimlik kartı bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Sanayi Mahallesi Park İçi Yolu Sokak'ta bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinde Mustafa Zeki Kayış'a (39) ait kimlik kartı bulundu.
Ceset incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.