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Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık A.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık, olayın kavga sırasında kendini korumak amacıyla gerçekleştiğini öne sürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.K., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık A.K., maktulle aralarında husumet bulunmadığını, olay günü maktulün yanından geçerken motosikletine tekme attığını iddia etti.

Motosikletinin devrilmesiyle kendisinin de maktulün motosikletinin plakasına tekme attığını savunan A.K, "Aramızda sözlü tartışma çıktı. Sonra kavgaya dönüştü, yumruk atmaya başladı. Ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. Bir yerden sonra boğuşmaya döndü. Gece ıssız yerlere gittiğimiz için taşıdığım bıçak aklıma geldi. 'Bıçağı çıkarırsam kavga etmekten vazgeçer' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

A.K., maktulün boğuşma esnasında bacağından yaralandığını ileri sürerek, "Ben motosiklete binip uzaklaşmak istedim, boğazıma sarıldı. Boğmaya başladı, ben de nefessiz kalacağımı düşünerek bıçağı savurdum. Kendisi üzerime saldırmasaydı böyle bir şey yaşanmazdı. Kendimi korumak amacıyla bıçak çıkardım." iddiasında bulundu.

Mahkeme başkanı, maktulün otopsi raporunda karın bölgesinden 2 kere bıçaklandığını hatırlattığında sanık, "İkinciyi ben vurmadım, ben bir defa vurdum diye hatırlıyorum. Aramızda öldürmeyi gerektirir bir husumet yoktu, o gün öğlen beraber yemek yemiştik." yanıtını verdi.

Tanık H.K, olay yerine gittiğinde tartışmanın sürdüğünü anlatarak, "Ölen kişi sanığa tokat attı, sanığı yakasından tutmuş itiyordu. Sanığın maktulü bir kez bıçakladığını gördüm." dedi.

Tanık A.K, maktulün sanığa yumruk attığını belirterek, "Yumruk atılınca sanık elindeki bıçağı maktulün karın bölgesine sapladı. Sonrasında sanık zaten panik halindeydi. Ben tampon yapmaya başlayınca başımda bekledi. Bana 'İyi bastır.' şeklinde beyanlarda bulundu." diye konuştu.

Tanık İ.B. de sanık ve maktulün arkadaş olduğunu bildiğini, ara sıra ikisini beraber gördüğünü aktararak, "Aralarında husumet olduğuna dair bilgim yok. Sanık maktulün bacağı yaralandıktan sonra motoruna ilerledi, gitmek için hazırlanıyordu. Oradan uzaklaşmaya çalışıyordu. Maktul sanığa vurunca, sanığın maktulün karın bölgesine bıçak sapladığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde 20 Ocak'ta bir otoparkta tartıştığı A.K. (20) tarafından bıçakla yaralanan Ferhat Ozan Yıldırım kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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