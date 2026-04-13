İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği ekosistemi olumlu etkiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen dip çamuru temizliği, İzmit Körfezi'ndeki ekolojik canlanma ve biyoçeşitliliğin artmasına katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Mayıs 2023'te başlanan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi", 468 hektarlık bir alanda yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında 195 hektarlık alandan 1,8 milyon metreküp çamur uzaklaştırılarak bertaraf edildi. Deniz tabanı temizlendikçe biyoçeşitlilikte artış yaşandı.

Kirlilik ve bulanıklıktan kaynaklı rotalarını değiştirmeleri nedeniyle uzun süredir görüntülenemeyen yunuslar, İzmit Körfezi'nde gruplar halinde görülmeye başlandı. Körfezin dip yapısının iyileşmesiyle deniz habitatının hassas türleri olan kırlangıç balıkları ve kalamarlar da temizlenen bölgelerde yeniden ortaya çıktı.

Proje kapsamında körfezde yapılan dalışlarda dalgıçlar, saatte yaklaşık 6 litre suyu süzerek temizleme özelliği olan pinaları, denizin akciğerleri olarak nitelendirilen deniz çayırlarını ve tabanda organik atıkları temizleyen deniz patlıcanlarını yeniden gözlemledi.

Projeyle müsilaj gibi biyolojik olaylara karşı doğanın savunma mekanizmasını yeniden kurması sağlanıyor.

Avrupa'nın en büyük çevre yatırımlarından biri olarak kabul edilen proje, New York, Azerbaycan ve İspanya'da gerçekleştirilen sunumların da katkılarıyla, hem ulusal hem de uluslararası çevre örgütleri tarafından takip ediliyor.

Çalışma, prestijli platformlardan aldığı ödüllerle başarısını tescillerken, diğer kıyı şehirleri için de örnek model teşkil ediyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak

Trump beklediği desteği buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...

Öcalan, yıllar sonra bu görüntüyü hatırlattı

3.50 promil alkollü sürücüden polise tuhaf sözler: Büyü yaparım

Alkollü sürücüden ehliyetini alan polislere akıllara ziyan tehdit
'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

"Süper El Nino" geliyor! Tehlike kapıda
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı
Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

Evine giderken boğazından bıçaklanarak öldürüldü
3.50 promil alkollü sürücüden polise tuhaf sözler: Büyü yaparım

Alkollü sürücüden ehliyetini alan polislere akıllara ziyan tehdit
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen ünlülerden ilk görüntüler
Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti

Çıplak fotoğrafları sızan model, konsolosluk koltuğunu kaybetti