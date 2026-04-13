İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği ekosistemi olumlu etkiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen dip çamuru temizliği, İzmit Körfezi'ndeki ekolojik canlanma ve biyoçeşitliliğin artmasına katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Mayıs 2023'te başlanan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi", 468 hektarlık bir alanda yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında 195 hektarlık alandan 1,8 milyon metreküp çamur uzaklaştırılarak bertaraf edildi. Deniz tabanı temizlendikçe biyoçeşitlilikte artış yaşandı.

Kirlilik ve bulanıklıktan kaynaklı rotalarını değiştirmeleri nedeniyle uzun süredir görüntülenemeyen yunuslar, İzmit Körfezi'nde gruplar halinde görülmeye başlandı. Körfezin dip yapısının iyileşmesiyle deniz habitatının hassas türleri olan kırlangıç balıkları ve kalamarlar da temizlenen bölgelerde yeniden ortaya çıktı.

Proje kapsamında körfezde yapılan dalışlarda dalgıçlar, saatte yaklaşık 6 litre suyu süzerek temizleme özelliği olan pinaları, denizin akciğerleri olarak nitelendirilen deniz çayırlarını ve tabanda organik atıkları temizleyen deniz patlıcanlarını yeniden gözlemledi.

Projeyle müsilaj gibi biyolojik olaylara karşı doğanın savunma mekanizmasını yeniden kurması sağlanıyor.

Avrupa'nın en büyük çevre yatırımlarından biri olarak kabul edilen proje, New York, Azerbaycan ve İspanya'da gerçekleştirilen sunumların da katkılarıyla, hem ulusal hem de uluslararası çevre örgütleri tarafından takip ediliyor.

Çalışma, prestijli platformlardan aldığı ödüllerle başarısını tescillerken, diğer kıyı şehirleri için de örnek model teşkil ediyor.