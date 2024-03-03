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İzmit Körfezi'nde Sis Etkisi

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İzmit Körfezi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis sebebiyle bazı gemilerin adeta silueti göründü.

İzmit Körfezi'nde sis etkili oluyor

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis sebebiyle bazı gemilerin adeta silueti göründü.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İzmit Körfezi'nde ile Derince ve Körfez ilçelerinin sahil kesimlerinde sis yoğunluğunu artırdı. Sis sebebiyle gemilerin adeta silueti göründü. Öte yandan, etkisini gösteren sis sebebiyle gemi trafiğinde aksama yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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