İzmit Körfezi'nde Biyoçeşitlilik İçin Çamur Temizleme Projesi Devam Ediyor

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projede, 182 hektarlık alanda 1,6 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edildi. Proje, deniz ekosisteminin yeniden canlanmasına katkı sağlıyor.

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 182 hektarlık alandaki 1,6 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nde" 2. etap çalışmaları devam ediyor.

İzmit Körfezi'nin ekolojik geleceği açısından hayati rol üstlenen proje kapsamında temizlenmesi hedeflenen 468 hektarlık alanın 1. etap çalışmalarında 125 hektarlık kısım temizlendi.

Projenin 2. etap çalışmalarında bugüne kadar 57 hektar alandaki çamurun denizden arındırma işlemleri tamamlandı.

Bugüne kadar 182 hektar alandan yaklaşık 1,6 milyon metreküp çamur denizden ayrıştırıldı. Böylece deniz eski ekosistemine kavuşurken, sahip olunan biyoçeşitlilik de oksijen seviyesinin yükselmesiyle canlanmaya başladı.

Proje yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Denizi ekosistemi açısından büyük önem taşıyor.

