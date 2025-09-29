İzmirli Öğrenciler TEKNOFEST 2025'te Ödüllerle Dönüyor

İzmirli öğretmen ve öğrenciler, İstanbul'da yapılan Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en büyük organizasyonu TEKNOFEST 2025'te çeşitli dereceler elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İzmir Fen Lisesi öğretmeni Gülseren Coşkun ile öğrenci Barkın Özsoy, gençlerin çevresel sorunlara duyarlılığını artırmayı ve sürdürülebilir bir yaşam için somut çözümler geliştirmeyi hedefleyen "Açık-Kaynaklı Taşınabilir Hava Kitlesi Ölçüm Kitleri: Opaque" projesiyle "Hava ve İklim Kategorisi" alanında birincilik elde etti.

TEKNOFEST Uluslararası Çocuk Bilim Yarışmasında, Bergama Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Seda Keskin Vurgun ile öğrenciler Emine Neva Gümüş, Defne Yıldız ve Enes Çevirgen, görme engelli bireylerin astronomi eğitimine erişimini kolaylaştıran projeyle katıldıkları yarışmada üçüncü oldu.

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasına katılan öğretmenler Sözer Vurgun, Seda Keskin Vurgun, Ahmet Büyüktopbaş ve Elif Büyüktopbaş ile öğrenci Taha Arben Vurgun, engelli bireylerin ve özel ihtiyaç gruplarının şehir yaşamına katılımını eşit sağlamayı amaçlayan yapay zeka destekli erişilebilirlik platformu "InclusiGO +" isimli projeyle en iyi sunum ödülüne layık görüldü.

Omuz rahatsızlığı bulunan bireylerin tedavi sürecine destek olması planlanan "ExoShoulder: Akıllı Omuz Destek Sistemi" projeyle yarışmaya katılan öğretmen Muhammet Emin Uçar, öğrenciler Sare Erkonak, Metehan Ata Doğan, Duru Naz Hazır ve Mert Yıldız ise "Sağlık Teknolojileri Kategorisi" ve "Sağlıkta Robotik Uygulamaları" alanında ortaokul seviyesinde üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.