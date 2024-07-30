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İzmir Urla'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter Yağcılar İzmir Urla Çevre Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

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