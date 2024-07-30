İzmir Urla'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.