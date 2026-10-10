Haberler

İzmir Torbalı'da evinde 274 sentetik ecza ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Torbalı'da evinde 274 sentetik ecza ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphelinin evine düzenlenen jandarma operasyonunda 274 sentetik ecza, 24 uyuşturucu hap ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde B.E'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 274 sentetik ecza ve 24 uyuşturucu hap ile 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, şüpheli B.E. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı

Bağımsız girdiği seçimde destan yazmıştı, bu sabah gözaltına alındı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu

45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın

Paşinyan'dan şaşırtan paylaşım! Türk dünyası yorum yağdırdı
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Babasını ihbar etti, polis ve adliyeden tutuklamalar geldi
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var

60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var