İzmir Selçuk'ta Orman Yangını

İZMİR'in Selçuk ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, saat 13.55'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi saat 14.05'te yapan ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.