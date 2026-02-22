Haberler

İzmir'de mağaradaki çukura düşen kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu'ndan bir grup, Selçuk'taki Süt İni Mağarası'nda araştırma yaparken, 26 yaşındaki G.S. dengesini kaybederek çukura düştü. Kurtarma ekipleri, yaklaşık 8 saatlik bir çalışmanın ardından G.S.'yi kurtardı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde araştırma yapmak için girdikleri mağarada çukura düşen kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğundan (EMAK) bir grup, araştırma yapmak için Şirince Mahallesi'ndeki Süt İni Mağarası'na gitti.

Mağarada gece saatlerinde ilerleyen grubun üyesi G.S. (26) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten çukura düştü.

Gruptakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ekipleri sevk edildi.

Düşen kişi, yaklaşık 8 saatlik çalışmaların sonucunda ekiplerce kurtarıldı.

Ambulansla Selçuk Efes Havalimanı'na götürülen G.S. buradan ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
