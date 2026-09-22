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İzmir Ödemiş'te motosiklet devrildi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Birgi Mahallesi yakınlarında motosiklet devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anıl Y. (18) yönetimindeki 35 BMS 022 plakalı motosiklet Birgi Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Serkan Y. (18) ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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