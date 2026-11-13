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İzmir Ödemiş'te hareket eden traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin önüne çalışır vaziyette park ettiği traktörün hareket etmesiyle altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi, cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park ettiği traktörün hareket etmesi sonucu aracın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tarladan dönen Yılmaz Sarıkaya (82), 25 AF 653 plakalı traktörünü evininin önüne çalışır vaziyette park etti.

Traktörün bir anda hareket etmesi üzerine Sarıkaya aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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