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İzmir Ödemiş'te ekmek fırınında baca temizliği sırasında yangın çıktı, can kaybı yok

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İzmir Ödemiş'te ekmek fırınında baca temizliği sırasında yangın çıktı, can kaybı yok
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir ekmek fırınının baca temizliği sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken iş yerinde hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir ekmek fırınında, baca temizliği sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin sündürdüğü alevler, iş yerinde hasara neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kaymakçı Mahallesi'nde M.A.'ya ait ekmek fırınında çıktı. Fırında baca temizliği yapıldığı sırada çatı katına kıvılcım sıçradı. Kıvılcımların kasaların ve odunların bulunduğu bölüme ulaşmasıyla yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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