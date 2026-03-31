İzmir Minibüsçüler Esnaf Odasında başkanlığa Kader Atlı seçildi
İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'nın genel kurulunda Kader Atlı, 580 delegenin oyunu alarak yeni başkan seçildi. Diğer adaylar Mehmet Kayışdikici ve Hatice Korkmaz sırasıyla 234 ve 22 oy alarak yarıştılar.
İzmir Minibüsçüler Esnaf Odasının yeni başkanı Kader Atlı oldu.
Atatürk Stadyumu Futbol Hakemleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda 3 aday yarıştı.
Adaylardan Kader Atlı 580 delegenin oyunu aldı. Mehmet Kayışdikici 234, Hatice Korkmaz ise 22 oy aldı, 6 oy geçersiz sayıldı.
Atlı odayı birlik ve beraberlik içinde yöneteceklerini söyledi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu