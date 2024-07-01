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İzmir Metro'sunda Arızalanan Yürüyen Merdivenin Ters Yönde Hareket Etmesi Sonucu 9 Kişi Yaralandı

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Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir Metro'sunda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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