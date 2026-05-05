İzmir merkezli 8 ilde suç örgütü operasyonu

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir merkezli 8 ildeki operasyona ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız arasındaki güçlü koordinasyon, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. İzmir merkezli 8 ilimizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan sanal kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemizin huzuru için omuz omuza ve kararlılıkla mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir. Bu kararlı duruş, suç ve suçluyla mücadelede sahip olduğumuz güçlü ortak iradenin en açık göstergesidir. Milletimizin alın terine göz diken, gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu kirli yapılara karşı; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir. Bu süreçte sergilenen net tavır ve verilen güçlü destek için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve yargı camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı