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İzmir Körfezi Bilim Kurulu, Atıksu Arıtma Tesisi'ni İnceledi

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İzmir Körfezi Bilim Kurulu, ilk toplantısının ardından İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Su örnekleri alındı ve çevre yöneticileri katıldı.

Bilim kurulu üyeleri İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ni inceledi

İZMİR - İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun ilk toplantısının ardından kurul üyeleri, İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun ilk toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun 3 çalışma grubu, İzmir Körfezi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Görevliler, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nden analiz yapmak üzere su örnekleri aldı. İncelemelere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bilim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET PAMUK - Güncel

Bilim Kurulu Sağlık Güncel Çevre Çiğli İzmir

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