İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası Asancak Kordonboyu trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri araç ve motosiklet sürücülerinin kordona girişine izin vermezken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor.

KORDONBOYU TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Asancak Kordonboyu trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri araç ve motosiklet sürücülerinin kordona girişine izin vermezken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Mustafa İÇ/İZMİR,

