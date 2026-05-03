İzmir Konak'ta Yangın: 3 Çocuk Kurtarıldı, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

(İZMİR) - İzmir Konak'ta üç katlı binanın üçüncü katında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Evde bulunan dört çocuktan üçü güvenli şekilde tahliye edildi, ancak bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesi Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'ta bulunan üç katlı binada gece saatlerinde yangın çıktı.

Binanın üçüncü katında çıkan yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine itfaye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızlı şekilde müdahale etti. Yangın ihbarının alınmasının ardından kısa sürede olay yerine, 6 araç ve 18 personel yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Evde bulunan dört çocuktan ikisi vatandaşlar tarafından, biri ise itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Diğer çocuğun ise yaşamını yitirdiği bilgisi alındı. Kurtarılan üç çocuk hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

