İzmir Konak Tüneli'nde Otomobil Yangını

İzmir Konak Tüneli'nde aniden alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Konak Tüneli'nin Buca yönündeki bölümünde seyreden 35 AJD 863 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracını tünelde durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tünelde güvenlik önlemi alan polis, kara yolunu trafiğe kapattı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Tünelde ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.