İzmir Konak'ta yazar kasa içinden ruhsatsız tabanca ve 72 fişek çıktı

İzmir Konak'ta yazar kasa içinden ruhsatsız tabanca ve 72 fişek çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak İlçe Emniyet ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlediği baskında yazar kasa içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 72 fişek ele geçirdi. Hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.A. (20) gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde yazar kasa içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenledi.
Aramada, yazar kasa içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile 72 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen Y.A. (20) gözaltına alındı.
Kaynak: AA