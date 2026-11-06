İzmir Konak'ta kamyonun altında kalan Armağan Zafer Sunar (60) yaşamını yitirdi

İzmir Konak'ta kamyonun altında kalan Armağan Zafer Sunar (60) yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde Fevzipaşa Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Armağan Zafer Sunar'a kamyon çarptı. Kamyonun altında metrelerce sürüklenen 60 yaşındaki Sunar hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
İZMİR'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalan Armağan Zafer Sunar (60), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a, Nurullah B.'nin kullandığı 34 AT 3906 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Sunar, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sunar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zafer Sunar'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kamyon şoförü gözaltına alındı.