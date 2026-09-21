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İzmir Konak'ta bahçede 40 kök kenevir bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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İzmir Konak'ta bahçede 40 kök kenevir bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Konak ilçesinde bir evin bahçesinde ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evin bahçesinde ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir eve baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, evin bahçesinde ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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