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İzmir Konak'ta 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

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İzmir Konak'ta 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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İzmir'in Konak ilçesinde Altınyol mevkisinde 7 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İzmir'in Konak ilçesinde 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Konak-Bornova yolu Altınyol mevkisinde 7 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Ambulansla ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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