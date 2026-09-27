Haberler

İzmir Kiraz'da traktör devrildi, altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kiraz'da traktör devrildi, altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 59 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından cenazesi Kiraz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Bedel (59) idaresindeki 35 AB 1227 plakalı traktör, Kırköy Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Kiraz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti

Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar

Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak

Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor? MHP'den çok konuşulacak açıklama
Katy Perry’den Azerbaycan’da sıra dışı sahne şovu! Dev şişenin içine girdi

Katy Perry’den Azerbaycan’da çılgın şov! Dev şişenin içine girip...
Yangını söndürmek için içeri girdiler! Baba ile kızı çıkamadılar

Baba ile kızın son kararı felaket oldu! Bir daha çıkamadılar
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

Bu halini unutun! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni görüntüsü
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında

Simit için beklenen hamle geldi!
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası

Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası