İzmir Kiraz'da traktör devrildi, altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir Kiraz'da traktör devrildi, altında kalan sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 59 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından cenazesi Kiraz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Bedel (59) idaresindeki 35 AB 1227 plakalı traktör, Kırköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Kiraz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA