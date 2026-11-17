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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda evinde 20 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında B.E'nin (37) evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 383 kutu içerisinde 20 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA