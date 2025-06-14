İzmir Kemalpaşa'da Boş Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı
Kemalpaşa'daki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında itfaiye ekipleri 4 civcivi de kurtardı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri yangın alanında fark ettiği 4 civcivi kurtardı.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel