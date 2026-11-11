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İzmir Kemalpaşa'da 74 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Kemalpaşa'da 74 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, 70 kilo 350 gramı sıvı olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, 70 kilo 350 gram sıvı olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapılan villaya dün operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada; 70 kilo 350 gram sıvı halde olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan materyaller ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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