İzmir Karşıyaka'da operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 7 kök skunk ele geçirildi

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan arama kararının ardından önceki gün A.S.'nin evinde arama yapıldı. Ekiplerin aramasında, 7 kök skunk, 1 kilo 200 gram skunk maddesi ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı