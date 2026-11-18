İzmir Karabağlar'da kasten öldürme hükümlüsü firari 25 yıl hapisle yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda Bozyaka Mahallesi'nde T.T'yi (58) durdurdu.
T.T'nin "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA