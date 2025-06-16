İzmir'in Tire İlçesinde Otluk Alanda Yangın

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İzmir'in Tire ilçesinde TOKİ Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında Tire Belediyesi çalışanı bir kirpiyi alevlerin içinden kurtardı.

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

TOKİ Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan Tire Belediyesi çalışanı Yağız Efe Otar, yangında bir kirpiyi alevlerin içinden kurtardı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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