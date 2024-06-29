İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı
İzmir'in Tire ilçesinde Hasançavuşlar Mahallesi Mersindere mevkisinde ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Tire Kaymakamı ve Belediye Başkanı da çalışmaları takip ediyor.
İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Hasançavuşlar Mahallesi Mersindere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tire Kaymakamı Vural Karagül ile Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da bölgede çalışmaları takip etti.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.