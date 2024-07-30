İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Eski Çıplak Mahallesi mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, orman işletme şefliği ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Eski Çıplak Mahallesi mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.