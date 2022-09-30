İzmir haberleri | İzmir'de korsan otoparkçılık yapan 65 kişiye işlem yapıldı Güncel Haberler İzmir haberleri: İzmir'in Konak ilçesinde korsan otoparkçılık yaptıkları belirlenen 65 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İzmir'in Konak ilçesinde korsan otoparkçılık yaptıkları belirlenen 65 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Konak'ta sürücülerden para talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde ekipler, vatandaşların araçlarını park etmelerini engelleyen ya da park eden şahıslar üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 65 kişi hakkında ilgili yasa gereği işlem yaptı. Güncel Kaynak: AA / Zeynep Çelikkol İzmir Güncel Haberler

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