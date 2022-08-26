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İzmir gündem haberleri... İzmir'de 'yasa dışı geçiş' operasyonlarında 446 kaçak göçmen yakalandı

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İzmir gündem haberleri... İzmir'de 'yasa dışı geçiş' operasyonlarında 446 kaçak göçmen yakalandı

İzmir haber... İZMİR'de, 15-24 Ağustos'taki jandarma operasyonlarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 446 kaçak göçmen, yolculuğa çıkmadan yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

İZMİR'de, 15-24 Ağustos'taki jandarma operasyonlarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 446 kaçak göçmen, yolculuğa çıkmadan yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak 15-24 Ağustos'ta bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde 17 operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 446 göçmeni yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınırken, kaçak geçişlerde kullanılan 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el koyuldu. Şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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