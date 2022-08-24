İzmir haber: İzmir'de kumar baskını; 41 kişiye 74 bin TL ceza Güncel Haberler Gelen İzmir haberine göre İZMİR'in Bornova ilçesindeki kahvehanede kumar oynarken, yakalanan 41 kişiye toplam 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi. İZMİR'in Bornova ilçesindeki kahvehanede kumar oynarken, yakalanan 41 kişiye toplam 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 41 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere toplam 74 bin 579 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibi L.A. hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haber: İzmir'de kumar baskını; 41 kişiye 74 bin TL ceza - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.