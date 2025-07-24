İzmir Gaziemir'de Orman Yangınına Hızla Müdahale

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde Sarnıç Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 4 uçak, 10 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak 10 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 4 dozer sevk edildi.

Hava araçları mahalledeki Sarnıç Göleti ve körfezden aldıkları suları alevlere döktü.

Kara ekipleri ise çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların ardından alevlerin gücünün büyük oranda azaldığı gözlendi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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