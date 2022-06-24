İzmir'den Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi - Haberler

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İzmir'den Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi

AA - Güncel
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İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Parkı ile İzmir Doğal Yaşam Parkı arasında anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda "Nazlı" adı verilen Bengal kaplanı, bir albino türü piton, 3 ağ desenli piton ile ana vatanı Avustralya olan 2 deve kuşu Tarsus Doğa Parkı'na getirildi.

Tarsus Doğa Parkı'ndan ise 15 beç tavuğu, bir cüce keçi, 2 suna ördeği, 2 altuni sülün ve 2 tavus kuşu İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Doğa parkına getirilen hayvanların bakımları devam ediyor.

AA / Güncel

Mersin Sasalı Bengal Tarsus Güncel Haberler

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