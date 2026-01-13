Haberler

Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü

Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nda son dönemde etkili olan yağışlara rağmen doluluk oranı sadece yüzde 1 olarak ölçüldü. İzmir'deki kuru koşullar nedeniyle planlı su kesintileri uygulanmasına karşın barajlardaki su seviyeleri düşmeye devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nda, son günlerde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 1 olarak ölçüldü.

İzmir'de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar kuruma noktasına geldi. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması amacıyla 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde 5 saatlik planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam etti. Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerine sınırlı da olsa katkı sağladı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1 olarak açıklandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi 30 Aralık'ta yüzde 0,13'e kadar geriledi. Son günlerde etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 1'e yükseldi. Tahtalı Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 12,39 olarak kaydedilmişti.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Güzelhisar Barajı'nda yüzde 41,75, Ürkmez Barajı'nda yüzde 7,33, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 4,81 olarak ölçüldü. Balçova ve Gördes barajlarında ise yağışlara rağmen su seviyesinde değişiklik olmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Guendouzi'nin bilinmeyen işi ortaya çıktı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber