Haberler

İzmir'deki Eğlence Mekanında Skandal Video: İki Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'deki Eğlence Mekanında Skandal Video: İki Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan müstehcen görüntüler nedeniyle iki kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerle ilgili 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

İZMİR'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında A.S. ile H.K., gözaltına alındı.

İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşında kulüp başkanı oldu

Ömrünün baharında kulüp başkanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.