İzmir Kemalpaşa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç otomobilin karışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Kemalpaşa Çınarköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan E.D. (20) yönetimindeki 35 CLC 367 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek önce N.P. (40) idaresindeki 35 BYT 173 plakalı otomobile, ardından yine aynı yönden gelen H.D. (46) yönetimindeki 34 FCA 354 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden E.D. ile N.P. ve araçta yolcu olarak bulunan G.P. (9) yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çınarköy Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber – Kamera: Emircan DURAK / Kemalpaşa (İZMİR)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
