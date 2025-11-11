İzmir'de Yüksekten Düşen Elektrik İşçisi Hayatını Kaybetti
Urla ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde bir sitenin tenis kortlarında çalışan elektrik işçisi Can G. (22), yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapıldığı düşünülen gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde yüksekten düşen elektrik işçisi hayatını kaybetti.
İçmeler Mahallesi'nde bir sitenin tenis kortlarındaki projektörleri değiştirmek için çalışma yapan elektrik işçisi Can G. (22), merdivende bulunduğu sırada fenalaşarak 3 metre yükseklikten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Can G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Gencin, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel