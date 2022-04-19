İzmir'de "yöresine değer katan önder kadın" ödülü Sibel Uyar'a verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de "yöresine değer katan önder kadın" ödülü Sibel Uyar'a verildi

AA - Göksel Kayseri - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de 'yöresine değer katan önder kadın' ödülü Sibel Uyar'a verildi

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen "yöresine değer katan önder kadın" ödülü, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkinci Başkanı Sibel Uyar'a verildi.

İZMİR (AA) - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen "yöresine değer katan önder kadın" ödülü, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi İkinci Başkanı Sibel Uyar'a verildi.

Dernek binasında düzenlenen törende konuşan Şube Başkanı Esen Alpağut, Uyar'ın, kadının tarımsal alanda örgütlenmesi ve emeğin değerlendirilmesinde, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulması ve tanıtımında öncülük yaptığını belirtti.

Bundan dolayı yılın kadın ödülünü kendisine verdiklerini aktaran Alpağut, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sibel Uyar ise ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yetkililerine şükranlarını iletti.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

Kadınlar Derneği, Sibel Uyar, İzmir, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title