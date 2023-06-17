İzmir'de Turşu Fabrikasında Yangın Çıktı

İZMİR'de, depolama tankları ve trafonun olduğu bölüme yıldırım düşen turşu fabrikasında yangın çıktı.

İZMİR'de, depolama tankları ve trafonun olduğu bölüme yıldırım düşen turşu fabrikasında yangın çıktı. Alevler yarım saatte söndürülürken, fabrikada zarar oluştu.

Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85'inci Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki turşu fabrikasına, saat 09.30 sıralarında yıldırım düştü. Fabrikanın depolama tankları ve trafosunun bulunduğu bölüme düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Fabrika yetkililerinin ihbarıyla, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyeciler tarafından yarım saatte söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, zarar meydana geldi.