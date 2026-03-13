Haberler

İzmir'de 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Selahattin B. kurtarıldı, ancak bina kullanılamaz hale geldi.

İZMİR'in Konak ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Yanan bina ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Bozkurt Mahallesi 843 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde çıktı. İkinci katta oturan Selahattin B.'nin (78) kaldığı evden dumanların yükseldiğini gören komşuları hemen içeri girdi. Yangın büyümeden Selahattin B.'yi evden çıkan vatandaşlar, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede binanın alt katına da sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale başlatırken, bitişikteki binalarda oturan vatandaşlar da hortumlar su sıkarak söndürme çalışmalarına destek oldu. İtfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangının ilk incelemelere göre elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi. Ev oturulamayacak hale gelen Selahattin B., bir yakınının evine yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
