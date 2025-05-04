Izmir'de Yangın Faciası: Kardeşinin Ölümünden Sonra Ağabeyi de Hayatını Kaybetti
İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleşen ev yangınında yaralanan Mustafa Ali Kuzu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kardeşi Selim Kuzu'nun da yangında hayatını kaybettiği belirtiliyor.
İzmir'in Tire ilçesinde, kardeşinin öldüğü ev yangınında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Dün çıkan yangında yaralanan Mustafa Ali Kuzu (41) İzmir Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kuzu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından Tire'ye gönderilecek.
Mustafa Ali Kuzu ile yangında hayatını kaybeden kardeşi Selim Kuzu'nun cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Dallık Mahallesi'nde dün müstakil evde yangın çıkmış, Selim Kuzu (40) hayatını kaybetmiş, ağabeyi Mustafa Ali Kuzu (41) ise ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel