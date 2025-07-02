İzmir'de Yangın Alarmı: 3 Mahalle Tahliye Edildi
Çeşme ilçesinde başlayan yangın nedeniyle Ildır, Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tahliye edildi. Yangına müdahale için destek ekipler sevk edildi.
DESTEK EKİPLER SEVK EDİLDİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın bölgesine destek ekipler sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale ediliyor.
3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Bölgede rüzgarın etkisiyle alevler, Urla yönüne doğru ilerledi. Yangının tehdit ettiği Ildır Mahallesinin bazı yerleri, Germiyan Mahallesi ve Urla'nın Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.
Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel