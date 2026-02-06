İzmir'de sağanak sırasında kamyonetle alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü

İZMİR'DE ÖLÇÜLEN YAĞIŞ MİKTARI AÇIKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yer istasyonlarından alınan verilere göre İzmir'de bugün meydana gelen yağış miktarının değerleri açıklandı. Açıklamada, Menderes'in Çileme Mahallesine düşen yağış miktarı 119,3 mm, Gümüldür'e 74,6 mm, Urla orman sahası bölgesine 61,9 mm, Bayındır'ın Çınardibi Mahallesine 61,6 mm, Menderes orman sahası bölgesine 55,8 mm, Seferihisar'a 50 mm, Torbalı'ya 49,2 mm, Urla'ya 47,9 mm, Karaburun'a 42,7 mm, Kemalpaşa'ya 39,4 mm, Çeşme'ye 34,5 mm, Dikili'ye 32,1 mm ve Konak ilçesine 29,9 mm yağışın düştüğü belirtildi. Ayrıca, İzmir genelinde ortalama yağış miktarının 41,0 mm olarak ölçüldüğü kaydedildi.

Yağışların gece boyunca da etkisini sürdürmesinin beklenildiği belirtilen açılamada Çeşme güneyi, Seferihisar ve Menderes ilçelerinin kıyı kesimlerinde gece saatlerinde yer yer kuvvetli yağışların devam edeceğinin tahmin edildiği, söz konusu bölgelerde dere taşmaları ve su baskınlarında artış yaşanabileceği aktarıldı.

İTFAİYEYE GELEN İHBARLAR

Sağanak yağış nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen su baskını ihbarları da paylaşıldı. Toplam 175 ihbar gelirken, bunların 121'inin ev su baskını, 5'inin kamu binası su baskını, 21'inin iş yeri su baskını olduğu belirtildi. Ayrıca, 4 hasar tespiti yapıldığı, 5 ağaç devrilmesi olduğu ve 19 kurtarma işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

HİM'E GELEN İHBARLAR

Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehir İletişim Merkezine (HİM) gelen ihbarlar da paylaşıldı. Toplam 558 ihbarın geldiği belirtilen açıklamada, 289 yol su baskını, 220 konut su baskını ve 49 iş yeri su baskını ihbarı alındığı belirtildi. İlçe bazlı dağılımda ise; Seferihisar'dan 139, Menderes'ten 68, Torbalı'dan 61, Urla'dan 57, Çeşme'den 54, Konak'tan ise 24 ihbarın geldiği aktarıldı.

TAŞKINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamanın devamında, dere taşmaları sonucu Seferihisar Payamlı, Ürkmez ve Cumhuriyet Mahallesi bölgelerinde yoğun su baskınlarının meydana geldiği müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca, Menderes Gümüldür Atatürk ve Orta Mahallelerinde ekiplerin müdahale çalışmalarının devam ettiği, Torbalı ilçesinde oluşan olumsuzluklar nedeniyle ekip yoğunluğunun artırıldığı, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, Menderes ilçesinde su tahliye çalışmaları sırasında çamura saplanan arazöz için çekici yönlendirildiği kaydedildi.

TOTBALI'DAKİ CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kısa sürede suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü Mehmet Ekinci'nin (58), hayatını kaybettiği olaya ilişkin ise yapılan açıklamada, gerekli inceleme ve işlemlerin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada kent genelindeki gelişmelerin AKOM tarafından anlık olarak takip edildiği belirtildi.