İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Kazası

İZMİR'de, Üçyol Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Üçyol Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdiven, üzerinde vatandaşların bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybederek düşen 5 kişi yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.